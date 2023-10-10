برلمانية: الحصار الشامل على غزة يؤدي لتصاعد الأزمة

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بشدة الاعتداءات الإجرامية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرة فرض حصار شامل على قطاع غزة، يتضمن إغلاق المعابر كافة، وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة .

واستنكرت النائبة البرلمانية، في بيان صحفي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتينياهو، بشأن مغادرة الفلسطينيين لغزة، واصفة إياها بغير المسئولة، وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، وأوضحت دعمها للموقف المصري، بالرفض القاطع لنزوح أهالي القطاع إلى سيناء أو أي دول مجاورة، وأكدت: " سلطة الاحتلال مسئولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التصعيد سيؤدى إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة، التي تأن من الصراعات وتعج بالكثير من الأزمات، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي مسئوليته الإنسانية، تجاه ما يحدث من انتهاكات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بضرورة ضبط النفس، والتحرك الدولي السريع، داعية منظمة الأمم المتحدة وكافة هيئاتها الفاعلة إلى التدخل الفوري، من خلال انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن، واتخاذ قرارات عاجلة، لتهدئة الصراع، فضلا عن تفعيل دور المؤسسات الدولية الفاعلة، لتفادي مزيد من التصاعد.

وأشادت الهريدي، بالتحركات الدبلوماسية المتواصلة، التي تجريها القيادات المصرية، بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، للحث على ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس، وقبول التهدئة، ومراعاة الأوضاع الإنسانية لتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.