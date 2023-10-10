«ڤودافون مصر» توفر خدمات الاتصالات المتكاملة Triple Play في مشروع "فيلدج ويست” الشيخ زايد

وقعت شركة "فودافون مصر" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة درة للتطوير العقاري، بهدف تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة "Triple Play" في مشروع فيلدج ويست الشيخ زايد - وهو مشروع رائد يتم تنفيذه بواسطة شركة درة للإستثمار والتطوير العقاري.

قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من كريم عيد رئيس القطاع التجاري لشركة ڤودافون مصر والمهندس محمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة درة للإستثمار والتطوير العقاري، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الشركتين.

بموجب الاتفاقية، تقدم ڤودافون مصر خدمات الاتصالات المتكاملة "Triple Play" بما في ذلك الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الصوت الثابت، والتلفزيون الرقمي عالي الدقة، من خلال كابلات الألياف الضوئية بسرعات تصل إلى 1 جيجا بايت في مشروع فيلدج ويست المقام على مساحة 125 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، ويضم شققًا وفيلاتٍ فاخرة، ومن المقرر بدأ تشغيل هذه الخدمات في يناير المقبل.

قال كريم عيد رئيس قطاع التجاري في "ڤودافون مصر"، تمتلك شركة ڤودافون مصر خبرة طويلة وتقنيات متطورة في مجال تقديم خدمات المجتمعات المُغلقة.

ويجدر بالذكر أن فودافون تمكنت من توفير تلك الخدمات في عدد كبير من المشاريع العقارية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتأسيس عدة شراكات مع شركات تطوير عقاري مرموقة لتطوير حلول ومنصات رقمية جديدة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.

أكد "كريم"، أن هذه الخدمات تعكس استراتيجية ڤودافون للتوسع في توفير خدمات المجتمعات المنزلية في أكبر عدد ممكن من المجتمعات السكنية والسياحية الجديدة في مصر للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

من جانبه، أشار المهندس محمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة درة للإستثماروالتطوير العقاري الي حرص شركة درة علي تقديم ما هو أفضل لعملاءها وهذا ما سيتحقق بالتعاون مع ڤودافون مصر لما تمتلكه من تقنيات متطورة وخبرة طويلة في مجالها.

وتعكس الشراكة كذلك استراتيجية فودافون للتوسـع في توفير خدمات المجتمعات المنزلية في أكبر عدد ممكن من المجتمعات السكنية والسياحية الجديدة في مصر للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

تقوم شركة ڤودافون مصر بتقديم حلول الاتصالات المتقدمة عالية الجودة للمدن الذكية في مصر، من خلال استثمارها في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، بما يساهم في تعزيز التواصل والتفاعل.

كما تمتلك ڤودافون مصر الخبرة الفنية والاستراتيجية لتطوير منصات رقمية جديدة وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدن الذكية وتسهم في تحقيق أهداف مصر 2030.