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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فتوح إلى أين؟.. مفاوضات لتجديد التعاقد مع الزمالك ومغريات من الأهلي

أحمد فتوح
أحمد فتوح
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ينتظر أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حسم ملف تجديد تعاقده مع النادي الأبيض والذي ينتهي بنهاية الشهر الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بحلول شهر يناير المقبل.

ويرفض فتوح جميع العروض التي قُدمت له من جانب المرشحين في انتخابات الزمالك، وينتظر التفاوض مع المجلس المنتخب الذي يتولي إدارة النادي بعد إجراء الانتخابات يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

وطلب فتوح، أن يحصل على نفس المقبل المادي الذي يحصل عليه أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى  طلب نفس منحة التعاقد التي طلبها زيزو أثناء تجديد تعاقده.

على صعيد آخر كشف مصدر مقرب من اللاعب، عن عقد رجل أعمال أهلاوي جلسة مع فتوح للتوقيع للأهلي لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى سيارة هدية بقيمة 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض التوقيع وينتظر موقف الزمالك لحسم مصيره.

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أحمد فتوح الزمالك نادي الزمالك
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