السبت المقبل.. بدء في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم تكليف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءًا من السبت المقبل، وهى المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بعد التوافق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر؛ إذ تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15% إلى 25%، وهى سلع "السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز"، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

ولفت إلى أنه سيتم مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المشددة للاستمرار في تنفيذ الحملات المكبرة على مستوى المراكز والمدن من خلال اللجان المشتركة بكل الجهات للمرور المفاجئ على الأسواق للتأكد من الإلتزام بخفض الأسعار بمختلف الأنشطة والمحلات التجارية والهايبر ماركت، كما سيتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار.

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