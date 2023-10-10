تامر حسني يوجه رسالة دعم للفلسطينين

وجه الفنان تامر حسني، رسالة دعم للشعب الفلسطيني، داعيًا الله أن يحفظهم، ويقف إلى جوارهم، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، ردا على اقتحام الأقصى المتكرر، واعلان العدو الصهيوني الحرب على قطاع غزة وسقوط شهداء ومصابين عديدة من جراء غزوا العدو الصهيوني طوال الأيام الثلاث الماضية وحتى الان .

حيث نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع "X": " اللهم انصر فلسطين.. الدعاء ليهم يا جماعة هم في أشد الحاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، واصل العدو الصهيوني شن غارات قوية على أهداف في قطاع غزة المحتل، حيث شنت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع قبل قليل غارات على عدد من أهداف في أنحاء قطاع غزة المحتل والذي ادي الي إصابة واستشهاد العديد من الفلسطينيين من سكان غزة المحتلة