محافظ بورسعيد يشهد محاكاة عملية لمناورة "مصر 9"

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ محاكاة فعلية لمناورة "مصر 9" من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وبالمشاركة مع الأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصري.

واستمع محافظ بورسعيد لمحاكاة عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ بورسعيد، وذلك وفقاً لكل إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري وشملت التجربة تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق.

واستعرضت الجهات التنفيذية المعنية الممثلة في الصحة والإسعاف والرعاية الصحية والتضامن والتموين وإدارة الأزمات جهودها في التعامل مع الأزمة واحتوائها في أسرع وقت وبأقل خسائر، لاستعراض الإمكانات والموارد المتاحة المادية والبشرية في المحافظة وكيفية استغلالها لمواجهة الأزمات أو أي طارئ قد ينتج.

وأكد محافظ بورسعيد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن، مشيرا أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، قما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.