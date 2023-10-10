3 خطوات واحذر الماء.. إرشادات واجبة حال وقوع حادث حريق أمامك

قد يتعرض الكثير للعديد من المواقف اليومية فى الشارع، والتى تكاد أن تكون صادمة للجميع؛ مثل: "تعرض شخص لحادث حريق أو اشتباك النيران به لأى سبب وأن تشاهد شخص مشتعلة فيه النيران ولا توجد وسيلة إطفاء قريبة؛ وهنا يجب عبى الشخص المصاب اتباع ثلاث خطوات، هي: (التوقف، التدالي، والدوران واللف)

والتوقف: هو أن يمنع الشخص المتعرض للإصابة من الحركة والنار مشتعلة فيه، وعليك أن توقفه فورًا وتجبره على النوم على الأرض بوضع أفقي ممتد؛ ولهذا لأنه إن ظل واقفا في وضع رأسي فالنار ستشب فيه (نفس فكرة الشمعة) ولو جعلته في وضع أفقي فالنار سوف تنطفئ.

وبعد أن تجبره بالنوم على الأرض قم بدورأنه على الأرض (لفه) يمينًا ويسارًا، حتى إخماد النار كما ينصح بتغطية الوجه بكلتا اليدين أثناء الدوران.

والموضوع كله لن يستغرق سوى ثوان: “أوقفه - نومه على الأرض بشكل أفقي - دحرجه يمينًا ويسارًا مع الحذر بعدم استخدام الماء أو سكبه على أى جسم مصاب نهائيًا؛ لأن ذلك يجعل عملك بشكل معكوس ويتسبب بتسريع موته؛ لأنه إن لم يمت من الحرق فسوف يموت بسبب الماء لأنك بهذه الطريقة كأنك تبستره، حيث إن حرارة عالية وبعدها تبريد هذا يعني موت الخلايا والتسبب بصدمة عصبية للجسم تؤدى للوفاة فورا، ويكون هذا إما أن تستخدم بطانية تلفه بها بسرعة، أو تستخدم الطريقة المذكورة آنفًا وبذلك قد تساهم في إنقاذ حياة إنسان آخر.