محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحى بهناى بالباجور

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها إنتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد بمدرسة المؤسسة بنون بمركز الباجور، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد، رافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة الباجور التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة والتي تضم 24 فصل دراسى وهنأ المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد ، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير المدرسة عن عدد الفصول والكثافة الطلابية وكذا إنتظام طاقم هيئة التدريس ونسبة العجز بالمدرسة وآليات سير العملية التعليمية ، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الدورى على كافة المدارس بالإدارة لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية وعرض تقارير دورية لتذليلها فوراً، موكداً ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فوراً حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، موجهاً بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لخلق جيل متميز وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

كما تضمنت الجولة، تفقد محطة معالجة صرف صحى بهناى بمدينة الباجور بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، بطاقة 10 آلاف م3/يوم ، لخدمة ما يقرب من 170 ألف نسمة، رافقه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، المستشار الهندسي للمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى ومكونات المحطة ،حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 88%، حيث تم تنفيذ وحدات المدخل والمصافى والراسب الرملي وأحواض الـSBR وأحواض التجفيف ومبنى اللوحه الكهربائية واحواض التركيز والمبنى الإدارى وبيارة الحمأة المعادة ومبنى البلاورات ومبنى المولد وحوض مزج الكلور، مشيرا أنه تم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 20%، مضيفا أن القرى المقرر ربط تصرفاتها على محطة المعالجة هي ( بهناى ، أبو سنيطة ،كفر محمود ،عزبة بهناى ،أسريجة ، القرنين، منشأة سيف،الجزيرة الشرقية ، الكتامية ،بير شمس ، ميت عفيف ،كفر الدوار ).

وأكد محافظ المنوفية، أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مؤكداً استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

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