نيدفيد وصلاح محسن يقتربان من الانتظام في مران الأهلي الجماعي

اقترب كريم نيدفيد وصلاح محسن، لاعبا الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي الأحد الماضي، في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

ويحسم الجهاز الطبي للأهلي موعد انتظام الثنائي نيدفيد وصلاح في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة، بعدما قطعا الثنائي شوطا كبيرا من برنامج التأهيل، وخاض المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويبقى قرار انتظامهما في المران بيد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم الموريتاني داحان بيده لإدارة مباراة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، المقرر لها 20 أكتوبر في دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجاري في دار السلام، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).