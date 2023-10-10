بعد نجاح مهرجان الغردقة .. طارق جلال يعلن تفاصيل انتاج عمل فني اجتماعي شبابي

قال الفنان الكوميديان، طارق جلال، أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب أطلق الشرارة لإنتاج عدد من الأعمال الفنية المهتمة بقضايا الشباب في إطار كوميدي ساخر، لافتا إلي انتاج عمل من خلال منصة التيك توك لمناقشة عدد من الهموم الشبابية.

ويستعد الفنان الكوميديان، طارق جلال، للمشاركة في بطولة مسلسل كوميدي اجتماعي سوف يعرض على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تك توك " بمشاركة نجوم التيك توك في مصر .

والمسلسل الذي سيدور في إطار كوميدي اجتماعي، لمناقشة عدد من قضايا المجتمع المصري ويناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على المجتمع المصري.

وقال الفنان طارق جلال في تصريح خاص إن المسلسل يعد الأول من نوعه لتناول القضايا المجتمعية والتي سثكون في اطار كوميدي، سيعرض كاملا على تك توك والذي يتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي والعالم أجمع.

وأضاف جلال والذي شارك بالتمثيل في مسرحية دقي يا مزيكا عام 1993، وفيلم خسسني شكرًا إنتاج عام 2019 وعفريت العلبة وعربي منظرة، أن وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت فرصة ذهبية، لتواصل الفنانين مع الجمهور بشكل سريع وأقرب من حيث التفاعل ورد فعل الجمهور.

وأشار "جلال" إلى أن السوشيال ميديا تعد قريبة من فكرة المسرح كون الفنان يري رد فعل الجهور مباشرة وتفاعله السريه واللحظي مع ما يقوم به الفنان من فيديوهات كوميديا عبر قنواته المختلفة على السوشيال ميديا.

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