سليم حسن.. عميد الأثريين المصريين

اختارت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض في دورته الجديدة ال 55، الذي يعد أحد أكبر أعلام علم الآثار والمصريات، فيلقب بعميد الأثريين المصريين.

تتلمذ سليم حسن على يد أحمد كمال باشا، ثم اختير لإكمال دراسته في قسم الآثار الملحق بهذه المدرسة لتفوقه في علم التاريخ التي لم يكن قد تم تأسيس كلية الآثار حينها، وتخرج سليم حسن في عام 1913م.

ساهم سليم حسن في تأسيس علم المصريات باللغة العربية بعد أحمد كمال باشا، حيث بدأ تأليف موسوعة مصر القديمة بعد إحالته للمعاش المبكر، وهو في سن السادسة والأربعين، ليكون هذا العمل هو الأضخم والابرز له في حياته ،حيث تتكون من ثمانية عشر مجلدًا، تتناول نواحي الحياة في مصر القديمة في مختلف عصورها.

تعد هذه الموسوعة منهجًا شاملًا يضم تاريخ الحضارة المصرية القديمة، فهي الموسوعة الوحيدة المتكاملة في التاريخ المصري القديم، والتي وضعت وكتبت من قبل عالم واحد بمفرده.

شرح سليم حسن في هذه الموسوعة المراحل التي مرت بها الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات إلى قرب نهاية العصر البطلمي.

يقول مختار السويفى فى مقدمته لموسوعة مصر القديمة: “هي أعظم موسوعة فى التاريخ المصرى القديم، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، فهى تعد الموسوعة المتكاملة الوحيدة- فى أية لغة من لغات العالم- التى وضعها وصنفها عالم واحد بمفرده، تناول فيها شرحا دقيقا وتحليلا مستفيضا عن مراحل وتاريخ الحضارة المصرية، بدءا من عصور ما قبل التاريخ حتى قرب نهاية العصر البطلمى"