اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق في 26 كيلو متر غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مناطق في 26 كيلو متر غرب الإسكندرية، وذلك بسبب ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي للساحل الشمالي مما سيؤدى الى ضعف وأنقطاع المياه.

وبحسب بيان الشركة تم تحديد الأماكن التي سوف يتم فيها انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم، فإن انقطاع المياه سيكون في 26 كيلو متر غرب المدينة بالتحديد في المناطق من الكيلو 36 إلى الكيلو 62 بحرى وقبلى علي طريق اسكندرية مطروح ورافع الحمام.

وعن مواعيد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم أكد بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن موعد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم سوف يكون مع بدء الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

لذالك تهيب الشركة من السادة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة كما تنوه الشركة بوجود تنكات مياه خاصة بالشركة خلال تلك الفترة.