إقبال كبير علي جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض " تراثنا 2023 "

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية شهد إقبالًا كبيراً من المواطنين رواد المعرض خلال أول يومين للمعرض، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

و استقبل جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يحتوي على عدد ٣٧ عارضًا من ٤٠ ورشة بين تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA بالاضافة لعدد من الإعلاميين، لافتًا إلى أن نصف العارضين بالجناح من السيدات وذلك في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن زوار المعرض أعربوا عن إعجابهم وابهارهم بجودة المنتجات المعروضة من تكتلات الحرف اليدوية والتراثية بمحافظتي سوهاج وقنا، كما أشادوا بالمنتجات الحرفية التي تشتهر بها المحافظتين كمنتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل، وكذا منتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة وجراجوس بمحافظة قنا، حيث أن تلك المشغولات والقطع الفنية تتميز بجودة عالية بصناعة يدوية وخامات طبيعية مصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى قيام بعض أعضاء مجلس النواب من محافظتي سوهاج وبني سويف بزيارة جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض "تراثنا"، حيث زارت الجناح النائبة غاده الضبع من محافظة سوهاج والتي أشادت بالمجهودات المبذولة مع تكتلات التلي وكيفية حفاظ التكتل من خلال تدخلات البرنامج على حرفة التلي من الاندثار، كما زارت الجناح النائبة منى عبدالله من محافظة بني سويف والتي طلبت أن يتم تعميم فكرة التكتلات بمحافظة بني سويف للحفاظ على منتج السجاد اليدوي والخيامية التي تشتهر بها المحافظة.

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