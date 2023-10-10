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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تعارض قرار تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبى إلى فلسطين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات لفلسطين والفلسطينيين. 

 

وذكرت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء،أن فرنسا تعلن عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر، وأبلغت المفوضية الأوروبية بذلك. 

 

جاء ذلك تعليقا على إعلان أوليفيه فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، في منشور على منصة "إكس"، وقف مدفوعات المساعدات الأوروبية إلى الفلسطينيين. 

 

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان مساء أمس إنها أطلقت مراجعة عاجلة على مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

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فرنسا فلسطين الاتحاد الأوروبي
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