تفاصيل كلمة السيسي في حفل كلية الشرطة 2023

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر خريجي كلية الشرطة وطلبة وطالبات الكلية.

كما وجه السيسي التحية والتقدير لأسر الشهداء قائلا: كلنا في الدنيا كل واحد له ما له وعليه ما عليه.. إلا الشهيد بتفضل ذكراه عطرة لما قدمه من تضحيات من أجل وطنه.

وأكد أنه يحرص على حضور أسر الشهداء في المناسبات المختلفة الخاصة بالجيش والشرطة تقديرا واعتزاز بهم وامتنانا بما قدموه لنا قائلا: "بقول لهم إحنا يؤلمنا جدا سقوط أي شهيد سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين ولكن عزائنا كلنا إن ده كان ثمن مش بسيط عشان الوطن اللي فيه 105 ملايين عايش بفضل الله وبفضل شهداء مصر... مفيش أغلى من النفس ومفيش أغلى إن الأسر المصرية تقدم أبنائها من أجل مصر.. ثمن عظيم من أجل وطن عظيم.. من فضلكم كل التحية والتقدير لهم.. وذكرى عطرة في الدنيا والآخرة".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى خريجي كلية الشرطة قائلا: أتمنى لكم التوفيق وأهنئكم، بدأت مهمتكم بعد تخرجكم، ويجب أدائها بشكل مناسب ويسعدنا كلنا.

وأضاف الرئيس السيسي، النهارده بنخرج طلبة وطالبات معاهم ليسانس ودبلوم وإحنا بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي والبدني.

وقال: أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر سواء المواطنين العاديين أو حتى الخارجين عن السياق مهم إننا نلتزم وتنفذوا القانون وتحترموا دولة القانون اللي اتعلمتوها في الكلية وفي النهاية هناك قانون يحكمنا ربنا يحفظكم ويوافقكم إن شاء الله شكرا جزيلا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

وقدم اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة ومنحهم الرئيس نوط الامتياز من الدرجة الثانية فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير كما تم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما شهد الحفل عروضا عسكرية قدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد

كما استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهود الوزراة فضلا عن تلاحم جهود الشرطة والقوات المسلحة لحفظ أمن الوطن.