تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

وقدم اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة ومنحهم الرئيس نوط الامتياز من الدرجة الثانية، فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير كما تم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما شهد الحفل عروضا عسكرية قدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.

كما استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهود الوزراة فضلا عن تلاحم جهود الشرطة والقوات المسلحة لحفظ أمن الوطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لأسر الخريجين، كما وجه رسالة حب لأسر الشهداء.

وأكد الرئيس السيسي أن ذكرى الشهيد دائما عطرة والثمن عظيم من أجل وطن عظيم ..فالشهداء قدموا ثمنا غاليا لبقاء الوطن.

وقال الرئيس السيسي لأسر الشهداء: “مصر لن تنسى أبناءكم.. كل الاحترام لأسر الشهداء على ما قدمتموه من عطاء واوعوا تفتكروا أن الدماء والأرواح اللي راحت ثمن بسيط وربنا معاكم وإحنا كمان معاكم والشهيد عند ربنا حاجة كبيرة جدا.. كل اللى إحنا فيه من عطاء الشهداء وتضحياتهم”.

وأكد الرئيس أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة ولا بد من احترام إنسانية المواطن وسيادة القانون.

كما دعا الخريجين إلى العلم والعمل وتأدية الواجب بكل إخلاص وإنسانية.