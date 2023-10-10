«الونش» يواصل برنامجه التأهيلي في مران الزمالك

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.