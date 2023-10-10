السيسي لخريجي كلية الشرطة: يجب احترام إنسانية المواطن وسيادة القانون

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للخريجين الجدد من كلية الشرطة، مؤكدا أن المسئولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة ولا بد من احترام إنسانية المواطن وسيادة القانون، كما دعا الخريجين إلى العلم والعمل وتأدية الواجب بكل إخلاص وإنسانية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

كما كرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير، كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما شهدت الحفلة عروضا عسكرية يقدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.