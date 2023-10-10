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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. أوباما يواصل برنامجه التأهيلي استعدادًا لمواجهة سموحة

يوسف إبراهيم أوباما
يوسف إبراهيم أوباما
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خاض يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الأمامية. 

وأدى أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وإشراف من أعضاء الجهاز الطبي للفريق. 

ويقوم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحوصات طبية متواصلة للاعب للاطمئنان على حالته، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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