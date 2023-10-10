السيسي: الشهداء قدموا ثمنا غاليا لبقاء الوطن وذكراهم دائما عطرة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لأسر الخريجين، كما وجه رسالة حب لأسر الشهداء.

وأكد الرئيس السيسي، أن دائما ذكرى الشهيد عطرة والثمن عظيم من أجل وطن عظيم، الشهداء قدموا ثمنا غاليا لبقاء الوطن.

وقال الرئيس السيسي، لأسر الشهداء: مصر لن تنسى أبناءكم.. كل الاحترام لأسر الشهداء على ما قدمتموه من عطاء واوعوا تفتكروا إن الدماء والأرواح التي راحت ثمن بسيط وربنا معاكم وإحنا كمان معاكم والشهيد عند ربنا حاجة كبيرة جدا.

وأضاف الرئيس السيسي: كل اللى إحنا فيه من عطاء الشهداء وتضحياتهم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

كما كرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تشهد الحفلة عروضا عسكرية يقدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.