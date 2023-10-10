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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك استعدادًا لسموحة

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز الفريق في بداية الجلسة، ووجه التحية للاعبين على الأداء والفوز  في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في لقاء الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث أوسوريو عن فترة التوقف الحالية وطالب اللاعبين باستغلالها بأفضل شكل ممكن، والعمل بكل جدية وتركيز حتى يكون الفريق في أفضل جاهزية للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

وشرح المدير الفني الكولومبي العديد من الأمور والجوانب الفنية والخططية الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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