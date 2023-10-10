«يعقوب الشاروني» أجمل الحكايات الشعبية

وقع الاختيار على رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني من اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة الـ 55 ليكون شخصية المعرض للطفل ، الذي أفرد لنفسه بابا في جريدة الاهرام تحت عنوان “ ألف حكاية وحكاية” عام 1981 ليكون من أشهر رواد أدب الطفل في العالم العربي .

ولد الشاروني في 10 فبراير سنة 1931 بالقاهرة؛ حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952 وحصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بمصر، وفي عام 1958 حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقى من كلية الحقوق جامعة القاهرة بمصر.

نال الشاروني العديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة أحسن كاتب أطفال، من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته "سر الاختفاء العجيب"، الجائزة الأولى للتأليف المسرحى من الهيئة العامة لفنون المسرح والموسيقى، عن مسرحية "جنينة المحطة" ، أفضل مؤلف في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عن روايته "سر ملكة الملوك"، التي تستمد موضوعها من حياة الملكة حتشبسوت

حصل كتابه "أجمل الحكايات الشعبية" عام 2001 على جائزة المجلس المصري لكتب الأطفال كانت هذه خطوة للحصول عام 2002 على جائزة الآفاق الجديدة لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولي لكُتب الأطفال بإيطاليا، وهو أهم معرض عالمي لكتب الأطفال.

وأيضًا حصلت روايته ليلة النار الصادرة عام 2014 على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربى من جائزة اتصالات، ثم اختيارها عام 2016 كواحدة من أفضل كتب الأطفال عالميًا من المجلس العالمي لكتب الأطفال بسويسرا IBBY الذي يقدم جائزة هانز أندرسون الدولية لأفضل مؤلفي ورسامي كتب الأطفال في العالم.

بلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتابًا، ومن بين أهم دراستة في الكتب، تنمية عادة القراءة عند الأطفال، والقيم التربوية في قصص الأطفال، كيف نقرأ لأطفالنا، وكيف نحكى قصة، وثقافة طفل القرية وثقافة الطفل العامل وكيف نلعب مع أطفالنا.