حفل كلية الشرطة 2023.. قائمة أوائل الخريجين

قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كافة فروع كلية الشرطة أنواط الامتياز تقديرًا لهم على جهدهم خلال فترة الدراسة.

وجاءت قائمة الشرف:

كلية الشرطة.. ملازم تحت التمرين

هشام السيد محمود على

أحمد أيمن محمد محيي الدين

إبراهيم محمد إبراهيم

محمود محمد أبو النصر محمد

الوافدين:

محمد عادل لغن _ فلسطين

ليسانس الحقوق:

محمود محمد بيومي محمد

شروق أحمد عبد المجيد شهاب

تربية رياضية:

داليا طايل عبد الرحمن

أول الضباط المتخصصين:

أحمد أيمن حسيت

حبيبة شريف السيد

الدراسات العليا:

مقدم كريم محمد كامل عبيد

أول الوافدين:

نقيب عدى أنور سلين .. فلسطين

البحوث:

نقيب جيرسين ستيفانو..تنزانيا

أول الحراسات:

رائد باسيلي ترانو ..ميلدوفيا

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023

كما كرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية فضلا عن تسليميهم شهادات التقدير كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة علي مستوي الجمهورية.

كما شهدت الحفلة عروض عسكرية يقدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.