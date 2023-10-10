ضبط مالك سلسلة محلات مطلوب لتنفيذ 197 سنة سجنا في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية، مطلوب التنفيذ عليه في 109 أحكام قضائية بإجمالى مدد سجن بلغت 197 سنة وكفالات مالية بدائرة قسم شرطة الدقي.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 109 أحكام حبس جزئى "شيكات"، بإجمالى مدد حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.