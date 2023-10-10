حفل تخرج كلية الشرطة 2023.. السيسي يقلد أوائل الخريجين أنواط الامتياز

قلد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كافة فروع كلية الشرطة أنواط الامتياز تقديرًا لهم على جهدهم خلال فترة الدراسة.

وكرم الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023، الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الدرجة الثانية، فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير، كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تشهد الحفلة عروضا عسكرية يقدمها الطلاب الخريجون لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية، ويحمل الخريج رتبة ملازم أول ويتم توزيعهم على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالتهم الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.