بالفيديو.. طلبة أكاديمية الشرطة ينفذون أخطر القفزات وتصفيق حار من السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصفيق لطلاب كلية الشرطة، وذلك أثناء تقديم مجموعة من المهارات المميزة؛ إذ أنه رغم صعوبة الموانع نفذ طلبة أكاديمية الشرطة اخطر القفزات من فوق ٢٠ طالب حاملين السيوف وسيارات الجيب.

وأطلقت مجموعة من السيدات، الزغاريد أثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فرحًا بتخرج أولادهم من كلية الشرطة، نقلا عن فضاية “TEN”.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.