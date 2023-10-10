شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يقطع إمدادات الطاقة عن قطاع غزة

شرع الاحتلال الإسرائيلي في سياسات إجرامية ضد سكان قطاع غزة، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية السبت الماضي التي انطلقت تحت شعار "طوفان الأقصى".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في هذا الإطار بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال.

ونشرت الخارجية الفلسطينية مقطع مصور، يظهر قطع جنود الاحتلال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 704 وإصابة 3900 شخصا، في الضفة وغزة بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.