قائمة الباراترايثلون في البطولة العربية والأفريقية بالغردقة

يشارك منتخب الباراترايثلون فى منافسات البطولة الأفريقية والعربية التى تقام بالغردقة فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويشارك فى البطولة ابراهيم حافظ فئة المكفوفين وضعاف البصر و pTVI ، وفئة الكراسي المتحركة يشارك فيها إسلام على وهيثم عادل، كما يشارك فى البطولة إسلام أبو زيد فئة الشلل الدماغى خفيف ناحية الأطراف.

ويشارك منتخب الترايثلون في البطولة أيضا بمنافسات الرجال والسيدات والشباب والشابات.