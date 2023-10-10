الهجرة تتلقي استغاثة من 30 مواطنا لتسهيل خروجهم من الأراضي المحتلة

تلقت وزارة الهجرة استغاثات من نحو 30 مصريًا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحرصها على سلامة المصريين في أوقات النزاع، وفي إطار تطورات الأحداث الأخيرة في غزة وتل أبيب،

وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

وعلى صعيد آخر اطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، والذي أكد على أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقناً للدماء وتأميناً لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.