بينهم رضيع وامرأة.. استشهاد 5 فلسطينيين في خان يونس

استُشهد 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين الشهداء رضيع وامرأة، وشهيدين جرى إخراجهما من تحت الأنقاض منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة للصحفي هشام النواجحة متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم.

وفي بيت حانون شمال القطاع، أغارت الطائرات الحربية على أهداف قرب معبر بيت حانون، كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية من 5 طوابق في حي القصاصيب غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مخلّفة عددا من الإصابات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 704 وإصابة 3900 شخص، في الضفة وغزة بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.