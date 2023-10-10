«اخلصوا في حمل رسالتكم النبيلة».. رسالة رئيس أكاديمية الشرطة للخريجين الجدد

وجه اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، رسالة مهمة لخريجي دفعة أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، قائلا: “أبنائي الخريجين ستظل هذه اللحظات عالقة في أذهانكم ما حييتم في وسط حفل جلل وحضور مهيب في ختام مرحلة من أهم مراحل حياتكم كانت الأكاديمية صرحًا لأحداثها شاهدة على تمرين شاق وقيم نبيلة”.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة في كلمته خلال الاحتفال الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته فضائية “TEN”: “اعلموا أيها الأبناء أنكم ستقسمون بعد قليل أمام الله والناس، وإنه قسم لو تعلمون عظيم بأن تحافظوا على النظام الجمهوري وأن تحترموا الدستور والوطن، فكونوا في نصرة المظلومين.. اخلصوا في حمل رسالتكم النبيلة”.