ads
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«اخلصوا في حمل رسالتكم النبيلة».. رسالة رئيس أكاديمية الشرطة للخريجين الجدد

رئيس أكاديمية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، رسالة مهمة لخريجي دفعة أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، قائلا: “أبنائي الخريجين ستظل هذه اللحظات عالقة في أذهانكم ما حييتم في وسط حفل جلل وحضور مهيب في ختام مرحلة من أهم مراحل حياتكم كانت الأكاديمية صرحًا لأحداثها شاهدة على تمرين شاق وقيم نبيلة”.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة في كلمته خلال الاحتفال الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته فضائية “TEN”: “اعلموا أيها الأبناء أنكم ستقسمون بعد قليل أمام الله والناس، وإنه قسم لو تعلمون عظيم بأن تحافظوا على النظام الجمهوري وأن تحترموا الدستور والوطن، فكونوا في نصرة المظلومين.. اخلصوا في حمل رسالتكم النبيلة”.

ads
الشرطة اللواء هاني ابو المكارم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس أكاديمية الشرطة الخريجين
ads