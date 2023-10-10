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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ شمال سيناء: لم يعبر أحد الحدود المصرية والوضع آمن ومستقر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أنه حتى الآن لم يعبر أحد من أبناء الشعب الفلسطيني الحدود المصرية، مشيرا إلى أن الوضع على الحدود آمن، ومستقر، والأمور تسير بشكل طبيعي.

وأوضح محافظ شمال سيناء في تصريحات مع فضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة على درجة الاستعداد القصوى ووضعت الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الحرجة من تجهيز المستشفيات ومرافق الإسعاف وتجهيزات الطوارئ.

ولفت إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل إعادة الهدوء لقطاع غزة المحاصر واحتواء التصعيد بين الفلسطنيين والإسرائيليين للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.

 

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