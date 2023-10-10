طوفان الأقصى.. دوي صفارات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن صفارات الإنذار انطلقت أصوات في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأوضحت قناة "آي 24" أن صفارات الإنذار التي انطلقت في الجولان للتنبيه من تسلل محتمل إلى تجمع سكاني في الهضة التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 704 وإصابة 3900 شخص، في الضفة وغزة بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.