مشروعات الجامعة اليابانية تحصد المركزين الأول والثاني بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد الباحثين بالجامعة المركزين الأول والثانى عن فئة المشروعات المتوسطة من 412 مشروعا بالفئات الستة المطروحة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتى تم تنظيمها بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28.

أوضح رئيس الجامعة أنه قد تم تقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 الذى تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

وأشاد الدكتور عمرو عدلى بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروعات الفائزة الاول لمحطة خضراء لتحلية المياه لمجتمعات مستدامة للباحث الرئيسي الدكتور منى جمال الدين والدكتور حمدى حسن والثانى لبناء أول نظام مصرى متكامل لتحويل ثانى أكسيد الكربون إلى الوقود السائل الشمس الأخضر المستدام

للباحثين الدكتور أحمد عبدالمنعم ودكتور أحمد السيد راشد والمهندسين محمد نوفل ومحمد بلال وعمرو الجزيرى.

أكد أيضا الدكتور عمرو عدلى أن المشروعات الفائزة تعد ضمن استراتيجية الجامعة اليابانية التى تستهدف دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى، وذلك من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة والبيئة.