برلمانية: مبادرة تخفيض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية بنسبة 15% إلى 25%، يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن مبادرة تخفيض الأسعار من أهم المبادرات التي ينتظرها المواطنين لتلبية استهلاكهم اليومي من السلع الأساسية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن فكرة طباعة الأسعار الجديدة بعد التخفيض على السلع تستهدف إحكام السيطرة وعدم المغالاة في قيمة السلع بشكل غير مبرر من قبل بعض التجار.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور قوي وفعال في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب من تخزين واحتكار السلع التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة خاصة الغذائية وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.

يشار إلى أن قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.