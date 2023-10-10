الاعتماد على 50% من الطاقة المتجددة بحلول 2040.. خبراء: الكهرباء من أنجح القطاعات الموجودة في مصر.. واستغلال الطاقة المتجددة يصب في مصلحة الجميع بفضل العوائد التي تعود علينا

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.



الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر "الطاقة الخضراء استثمار مستقبل"، أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، لافتا إلى أنه جار تحديث استراتيجية الطاقة 2035 إلى 2040.

وقال شاكر: مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.

وتابع شاكر: أنه جار التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة، وهو السعر الاقل على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و75% من العملة الأجنبية.



الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق قال الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن هناك تطورات عديدة في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية خاصة أنه كان لدينا مشاكل كبيرة في هذا الملف يعلمها القاصي والداني، مؤكدًا أن التطورات التي حدثت في ملف الطاقة خلال الفترة الأخيرة جعلت لدينا فائض في الطاقة.

وأضاف نعمان، مصر كانت تعاني من نقص كبير يصل الي أكثر من 6 جيجا في الكهرباء ولكن بفضل المشروعات الجديدة ومحطات الكهرباء التي عملت عليها الدولة والقيادة السياسية مؤخرًا اصبح لدينا فائض يزيد على 60 جيجا، لذلك طالبنا مرارًا وتكرارًا بالاستفادة من تلك الفائض واستثمارة بشكل إيجابي بزيادة صادرات الكهرباء لأعلى درجة ممكنة خاصة أن تلك الصادرات ستوفر لمصر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الثلاثين جنيهًا.



الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لا بد وأن يكون لدينا خطة واستراتيجية جديدة لزيادة الطاقة المتجددة لأعلي درجة ممكنة خاصة أننا لدينا الأمكانيات التي تؤهلنا لذلك بفضل الكوادر الموجودة لدينا الي جانب عدم استغلال طاقة الشمس والرياح بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن استغلالها يصب في مصلحة الجميع بفضل العوائد التي تعود علينا من زيادة الطاقة المتجددة.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة باستغلال الفائض الموجود لدينا من الطاقة المتجددة في زيادة أعداد المصانع الجديدة في مجميع انحاء الجمهورية خاصة محافظات الصعيد، موضحًا أن استغلال تلك الكهرباء في انشاء مصانع جدية سيوفر عوامل عديدة من بينها زيادة الانتاج وتقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل الي جانب تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.