اليابان: نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا في إسرائيل وقطاع غزة

أكدت الحكومة اليابانية، بذل قصارى الجهد؛ لضمان سلامة مواطنيها في إسرائيل وقطاع غزة، مع استمرار ارتفاع عدد القتلى بسبب الأحداث الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو قوله - خلال مؤتمر صحفي دوري - “إن الحكومة لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا أو جرحى في صفوف اليابانيين منذ بداية الهجمات يوم السبت الماضي”، مضيفا" أنه لا يزال هناك عدد صغير من اليابانيين في قطاع غزة، والحكومة على اتصال بهم جميعا".

وأشار إلى أن اليابان - وبصفتها رئيسة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الكبرى هذا العام - ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي وستدعو الجانبين إلى استقرار الوضع.