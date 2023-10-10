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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شاهد.. جنازة الصحفيين الفلسطينيين محمد صبح وسعيد الطويل بعد استشهادهما في غزة

جنازة الصحفيين الفلسطينيين
جنازة الصحفيين الفلسطينيين محمد صبح وسعيد الطويل
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شيعت صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، جنازة الصحفيين محمد صبح وسعيد الطويل اللذين ارتقيا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتهما الصحفية فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر. 

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 704 وإصابة 3900 شخص، في الضفة وغزة بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

 وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.

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جنازة الصحفيين الفلسطينيين غزة محمد صبح سعيد الطويل
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