روسيا تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لفلسطين وإسرائيل

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن تعازيها لعائلات الضحايا الفلسطينيين، داعية المواطنين الروس إلى عدم السفر للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، شدد - خلال اتصال هاتفي - مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، على ضرورة وقف العمليات القتالية بين حماس وإسرائيل واطلاق سراح الرهائن المدنيين وتجنب شن هجمات ضد المدنيين من قبل الجانبين.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - أهمية كسر الجمود في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القرارات الأممية، كما أكدا ضرورة إحياء دور الرباعية الدولية التي تشمل الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.