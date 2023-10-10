بالصور.. "العمل" تعلن بدء تدريب فتيات بني سويف والقاهرة على 6 مهن

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء دورات تدريبية للسيدات فى بنى سويف، والقاهرة، على مهن الكوافير والتجميل، والإكسسوارات، والمشغولات اليدوية النحاسية والجلدية، والفندقة بمركز التدريب المهني ببنى سويف، وقاعات مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقًا بالقاهرة، وكذلك الإعداد والتجهيز لبدء دورتين تدريبيتين على مهن الفندقة بفندق انتركونتننتال سيتى ستار، والكوافير والتجميل باحد مراكز التجميل الخارجية، وذلك بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، وشركاء دوليين، ومحليين، في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة في عدد من المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، والذى تم الإعلان عنه فى الفترة السابقة لبدء التسجيل للحصول عليه.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة وتمكينها إقتصاديًا وتفعيل دورة وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التدريب فى محافظة بنى سويف تضمن تدريب 59 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية النحاسية والجلدية والكروشيه، بالمجلس القومى للمرأة، ومركز شباب دنديل، والتجميل النسائي بمقر مواقع خارجية لـ 22 سيدة، والفندقة لـ20 سيدة بفندق البكري، منوهة إلى أن التدريب يشمل مجموعة من الدورات في مجالات: صيانة التليفون المحمول، وتصميم الأزياء والخياطة، وصناعة مشغولات الجلود، وتصفيف الشعر والتجميل، والفندقة والسياحة، وصناعة الاكسسوارات؛ إذ سيتم توفير 226 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات، وتسليم 76 حقيبة للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقًا لاحتياجات كل تخصص، وأيضًا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن، بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.

وأوضح البيان أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية، والتدريب سيكون تفاعلي، بالحضور الشخصي، وليس متاحًا عبر الإنترنت.

وبحسب البيان، يتم تنفيذ هذه التدريبات من جانب شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، بالشراكة مع وزارتي العمل، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"، وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

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