الأونروا: الملاجئ في غزة مكتظة والمياه الصالحة للشرب محدودة للغاية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 أن 137 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مدارس الوكالة والمزيد يبحثون عن مأوى.

وأضافت "الأونروا" أن الملاجئ في غزة مكتظة والمياه الصالحة للشرب محدودة للغاية، مشيرة إلى أن النزوح الجماعي في غزة يتصاعد ووصل لأكثر من 180 ألف شخص، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 704 وإصابة 3900 شخصا، في الضفة وغزة بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.