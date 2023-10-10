برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى من خلال الاتصالات المكثفة إقيلميا ودوليا واللجوء لكافة الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة، حفاظا على الأرواح وعدم تصاعد الأمور.

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن مصر لها دور محوري في بذل كافة الجهود على كافة المستويات لتحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتبنى رؤية واضحة وحاسمة من خلال تحقيق السلام وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار النائب أسامة الأشموني، إلى أن الرئيس السيسي حذر كثيرا خلال المحافل الدولية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي مما تسبب في أعمال العنف الدائر بين الجانبين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية هو الدبلوماسية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة من خلال اتفاق أوسلو للسلام.

وطالب النائب أسامة الأشموني المجتمع الدولى بوقفة حاسمة لوقف عدوان إسرائيل، خاصة أن التصعيد الإسرائيلي في غزة ينتهك كل قواعد القانون الدولى.