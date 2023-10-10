بالفيديو.. المرور: كثافات نسبية في ميدان عبدالمنعم رياض وسيولة بالكورنيش

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، لليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية دينا شرف: "في ميدان عبدالمنعم رياض توجد كثافات نسبية بشوارع متفرقة وهناك شوارع أخرى بها سيولة مرورية، وسنجد سيولة مرورية في الكورنيش من المظلات في اتجاه وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة به سيولة مرورية".

وأضافت الإعلامية، أن كوبري أكتوبر به كثافات مرورية متقطعة تصل حتى غمرة، أما المستمر في اتجها العباسية فإنه سيجد سيولة مرورية، وهناك كثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

وتابعت شرف، أن كثافات متحركة ظهرت في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع ترسا، فإن هناك كثافات مرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كما ظهرت كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وامبابة.