التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه، فيما أصيبت زوجته وأطفالهما الثلاثة بكسور وسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف أمام المجاورة الثامنة نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم اول العاشر من رمضان يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام المجاورة الثامنة نطاق مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن وقوع وفاة وإصابات.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها مما أسفر عن مصرع "ناصر صلاح ال م" 45 سنة وإصابة زوجته " سلوى م ع" 35 سنة وأطفالهما "جنى" 12 سنة و" جورى " 9 سنوات و" محمد " سنتين بكسور وسحجات وإصابات متعددة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بالغاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت التصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.