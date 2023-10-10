مدير "تعليم دمياط الجديدة" تتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تفقدت اليوم الثلاثاء نور جمال عامر مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية، سير العملية التعليمية بمدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي، كما تفقدت فصول المدرسة وناقشت الطلاب داخل الفصول في بعض النقاط المرتبطه بما يدرسونه.

كما أكدت أهمية الانتهاء من تسليم الكتب فور وصولها وترشيد استهلاك الطاقة والمياه ووضع جدول للقيم الأخلاقية الإيجابية أسبوعيا.

كما شددت على حسن استقبال وحل مشكلات أولياء الأمور .

ومن جانبه عقد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة وذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية.

تناول الاجتماع عدداً من النقاط الهامة والرئيسية خلال فترة الأسبوع الأول من الدراسة، وأكد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، مع ضرورة توافر وسائل إيضاحية عن لائحة الانضباط المدرسي ومراعاة الحفاظ على استقرار المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس، واتباع القواعد بهذا الشأن وتصفير الرصيد بمخازن المديرية والإدارات أولاً بأول.

أوضح "وكيل الوزارة" أنه وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، كما تضمنت الإذاعة المدرسية بالمدارس حديثاً عن (التغيرات المناخية، الزيادة السكانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة) مع وضع جدول للقيم الأخلاقية الإيجابية والحديث عن كل قيمة أسبوعياً وفق الجدول.

وخلال الاجتماع أصدر وكيل تعليم دميـاط، توجيهاته للعمل على تحقيق عام دراسي منتظم وآمن لكل الطلاب، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديرية مع تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التي بها مشاكل فنية أو سلبيات مع موافاة إدارة المتابعة بالمديرية بتقرير أسبوعي عن موقف المتابعة وما تم ازالته من سلبيات أولا بأول والتواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية مع "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، و إزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.