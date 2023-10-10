السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الطلبة 2023

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة ويقلدهم نوط الامتياز من الدرجة الثانية فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجدد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة علي مستوي الجمهورية.

كما تشهد الحفلة عروضا عسكرية يقدمها الطلاب الخريجون لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعه على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.