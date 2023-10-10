بدء فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية في دورته الرابعة بجامعة الزقازيق

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي الموحد "تأهيل القيادات الجامعية"، والتى تمتد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٨-١١ أكتوبر ٢٠٢٣ م، تحت إشراف وحضور فريق عمل المركز وهم: أ.رحاب مرتضي، د.شيماء فرج ، د.ياسمين فهمي وجميع الجميع العاملين بالمركز.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة إلى أهمية البرنامج التدريبى الموحد "تأهيل القيادات الجامعية"، مشيدًا بالدور التعليمى والتدريبى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية فى تقديم محتوى تدريبى متنوع يشتمل على حقائب تدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوى أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لتأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية.

وأكد أهمية الدورة في تنمية الثقافة للقيادات الجامعية من الناحية التنفيذية في العديد من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

وصرحت الدكتورة نجلاء فتحي بأنه تم اعتماد البرنامج التدريبي بقرار مجلس الجامعة رقم (٥٦٥) بتاريخ ٢٥/ ٦ /٢٠٢٣ و الخاص بالوكلاء ورؤساء الأقسام الحاليين والمرشحين الجدد لشغل المنصب، وأضافت أن عدد المشاركين في هذه الدورة ٢٥ عضو هيئة تدريس من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات المختلفة، وتختتم فعاليات الدورة يوم الأربعاء القادم، بتسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة .

وجدير بالذكر أنه قد حاضر خلال اليوم الأول من الدورة الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والذي تناول على مدار جلستين متتاليتين الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية، بينما حاضر في اليوم التالي الدكتور سيد أبو هاشم وكيل كلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والذي تناول في جلسته نظم الإمتحانات والقياس والتقويم، وفي الجلسة الثانية تناولت الدكتورة عزة مهني نائب مدير مركز ضمان الجودة دور القيادات في الاعتماد والجودة.

وفي اليوم الختامي من الدورة، سيتناول الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة بالجامعة خلال جلستين متتاليتين:

الأولى: تشتمل على الجوانب الإدارية في الأعمال الجامعية.

الثانية: ستتناول الجوانب المالية في الأعمال الجامعية.