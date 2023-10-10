جنة مصر.. نقلة في مشروعات الإسكان بمحافظة دمياط

تعد الوحدات السكنية جنة في مدينة دميـاط الجديدة احد أوجه التطوير العمرانى في المدينه حيث أنها تأتي تحت مسمى الإسكان الفاخر وتمثل نقلة في الوحدات السكنية في المدينه من حيث المستوى خاصة وأن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوليها اهتمام خاص ويتابع موقف تنفيذ مشروع إسكان "جنة"، بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، وما تم تنفيذه من أعمال حيث بلغت نسبة الإنجاز بالعمارات ٩٩٪ وأعمال تنسيق الموقع بلغت ٩٠٪.

كما تابع الوزير ما يتم من خدمات وأعمال تطوير بالمدينة، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، للعمل على حل أى مشكلة إن وجدت.

وفى الإطار نفسه، تم تشكيل مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة مشروع جنة، حيث يتم تنفيذ 59 عمارة بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بالعمارات ٩٩٪ وأعمال تنسيق الموقع بلغت ٩٠٪، ويتم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات.

والمجموعة المشكلة، تستهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات، وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه.

وبدأت الزيارة، باستعراض تقديمى عن مدينة دمياط الجديدة وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقاً لخطة الاستثمار والتنمية بالمدينة.

ومن جانبه، تابع المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ونواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات الاعمال الجارية بموقع الاسكان الفاخر جنه (٢٨)عماره بالمجاورة (٣٤)بالحى السادس حيث بلغت نسب تنفيذ العمارات (٩٨٪) واعمال الاند سكيب والاسوار والبوابات بلغت نسبة التنفيذ (٦٠٪) بتكلفة اجمالية للمشروع حولى ٣٢٠مليون جنيه وتنفيذا لتعليمات سيادتة لجهاز الاشراف والشركات العاملة بالموقع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والجودة.

كما تفقد موقع الاسكان الفاخر جنه (٥٩) عمارة بالمجاورة (٣٣) بالحى السادس والجارى الانتهاء من اعمال تنسيق الموقع والتى بلغت نسب التنفيذ (٩٨٪)بتكلفة اجمالية للمشروع حوالى ٧٠٠ مليون جنيه.

وفى سياق متصل، تفقد أيضًا أعمال التطوير الجارى تنفيذها كنموذج مطور بمنطقة الشاطىء والتى تشمل عمل مشايات وتنسيق موقع بالمنطقة، قد أكد على مديري الإدارات وشركات وجودة تنفيذ الأعمال.