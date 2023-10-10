طلاب "فنون تطبيقية" حلوان يفوزون بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة بالقليوبية

فاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية ، والتي تأتي بهدف دعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيادي مصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة هي جامعة فنون تتميز باحتوائها على أعرق كليات الفنون بالوطن العربي، والحفاظ على التراث والحرف هو أحد أهم أولوياتها ، التي تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب عليها.

وأشادت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بما قدمه الفريق من جهود خلال مشاركتهم في المسابقة، ونجحوا في ابتكار أساليب جديدة وفعّالة لتطوير هذه الحرفة التقليدية، مضيفة أن مثل هذه المشاركات تساهم في استثمار وقت وجهد الطلاب بجانب كونها تمثل إلهاماً للمزيد من الطلاب والباحثين في مجال تطوير الحرف التقليدية والمحافظة على التراث الثقافي.