روسيا تهدد بتدمير مخازن الحبوب الأوكرانية إذا استخدمت لتخزين معدات عسكرية

هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بأنه سيتم تدمير مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا إذا تم استخدامها لتخزين المعدات العسكرية.

وأضاف نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تؤكد مرة أخرى أنها لا تضرب أهدافا مدنية ولا تستهدف المدنيين"، مشيرا إلى أنه "يتم استخدام الأسلحة عالية الدقة حصريا لتدمير الإمكانات العسكرية لنظام زيلينسكي والأشياء المرتبطة به".

وكانت سلطات مقاطعة أوديسا - جنوب أوكرانيا - قد ذكرت في وقت سابق، تضرر مواقع بنية تحتية للموانئ وتعليق عمل معبر نهري نتيجة انفجارات.

وفي 25 سبتمبر، قال الجيش الأوكراني إنه في مقاطعة أوديسا، نتيجة للانفجارات الليلية، تم "تدمير المحطة البحرية فعليا"، وتضرر مخزن الحبوب.

وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.